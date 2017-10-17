رجال شرطة يلهون في مدينة للملاهي!

رصدت لقطات مصورة طريفة مجموعة من رجال الشرطة البريطانيين وهم يستمتعون بوقتهم باللعب داخل مدينة للملاهي أثناء أوقات عملهم الرسمية.

وقد ظهر ما لا يقل عن 18 شرطياً وشرطية من قسم هامبرسايد داخل صالة السيارات الكهربائية وهم يلهون بالسيارات بزيهم الكامل في معرض هول.

وقام المفتش سكوت سنودن بنشر صور العديد من الضباط على موقع تويتر وهم يمرحون داخل صالة السيارات الكهربائية، وعلق عليها قائلاً: “رجال الشرطة يمرحون قليلاً مع الناس في المعرض”.

وفي حين حظيت الصور ومقطع الفيديو برواج كبير على الإنترنت، قالت إحدى الناجيات من حادث تعطل إحدى الألعاب في المعرض في اليوم السابق: “لم تصل الشرطة في الوقت المطلوب وقت وقوع الحادث، يبدو أنهم كانوا مشغولين بأمر آخر”.

وكان المعرض قد شهد حادثاً كاد أن يودي بحياة العشرات بعدما تعطلت إحدى الألعاب الخطيرة في المعرض، وبقي ركابها معلقين في الهواء لأكثر من 7 ساعات قبل إنقاذهم.

وبرر نائب رئيس الشرطة إندي ماكدير تصرف رجال الشرطة قائلاً: “كان لا بد من أن يحظى رجال الشرطة باستراحة لمدة 5 دقائق والحصول على بعض المتعة”.

ومن الجدير بالذكر أن 40 من أفراد الشرطة شاركوا في عملية الحفاظ على أمن المعرض، وأن فترة المرح في صالة السيارات الكهربائية لم تتجاوز 5 دقائق، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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