التحالف الدولي يعقد لقاء مع الروس بشأن سوريا

أعلن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي أن ممثلين عن التحالف وروسيا عقدوا لقاء ثانيا بشأن تجنب حوادث بين الجانبين في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي رايان ديلون في إيجاز صحفي، “أعلم بأن ذلك كان لقاء ثانيا عقد على المستوى ذاته خارج أراضي العراق وسوريا. وجرى قبل أسبوع تقريبا”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يذكر أن أول لقاء من هذا النوع عقد في سبتمبر الماضي. وأعلن التحالف في ذلك الوقت أن الجانبين تمكنا بتحديد خطواتهما على الخرائط من أجل تجنب الحوادث بينهما أثناء القيام بعمليات ضد تنظيم “داعش”، بما في ذلك في وادي الفرات.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

