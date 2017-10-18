“الحريري” منزعج من “المشنوق”

علمت “الأخبار” أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ منزعج من موقف وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ بسبب الإحراج الذي قد يسبّبه له في ​السعودية​ ومصر، خصوصاً بعد تأكيد وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أن تصويت لبنان في ​اليونيسكو​ جرى بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ والحريري.

كما علمت “الأخبار” من جهة أخرى ان آخر المستدعين إلى الرياض هو الوزير السابق ​أشرف ريفي​ الذي يتوجه الى السعودية اليوم. وفي حين كان من المفترض أن يزورها الحريري الأسبوع الماضي، غادر النائبان ​وليد جنبلاط​ و​وائل أبو فاعور​ بيروت أمس من دون أن تعرف وجهة سفرهما. إلّا أن أكثر من مصدر رجّح أن يكونا قد توجّها إلى السعودية، علماً بأن جنبلاط كان قد أكّد سابقاً أنه يفضّل أن يلبّي الدعوة بعد زيارة الحريري إلى السعودية وليس قبلها.

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