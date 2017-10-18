لهذا السبب هاجم عدوان على سلامة.. ؟!

اتهمت مصادر مقرّبة من ​حاكم مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، عضو حزب “القوات” النائب ​جورج عدوان​ بأنه “تهجّم على الحاكم بسبب خلافات حول شقيقه الذي كان محامياً لشركة “الميدل إيست” ومستشاراً قانونياً لبعض المصارف وتمّ إخراجه من عمله لأسباب مهنيّة.

يذكر ان عدوان كان قد قدّم يوم أمس مداخلة طويلة في جلسة مناقشة الموازنة العامة أشار فيها إلى “أننا متجهون إلى الخراب كما حصل في اليونان”، ما استدعى ردّاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قال: “لم تمضِ سنة من السنوات الـ20، التي تحدث عنها النائب عدوان، لم يقدم المصرف المركزي على قطع الحساب السنوي والتقدم به إلى وزارة المال ودفع ما يجب عليه أن يدفعه ضمن القانون”.

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