الإعلام الإسرائيلي: طائرة تل أبيب هزمت على يد صواريخ سورية قديمة!

أفاد موقع ” southfront.org” بأن ما كشفته إسرائيل منقوص تماماً عن ما حدث في أجواء لبنان و عملية خرق الأجواء السورية, و بحسب الموقع فإن إسرائيل كانت تهدف في ذلك اليوم الى إظهار سطوة طائراتها خلال زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الى إسرائيل, و لكن المشهد إنقلب تماماً و بل تغير المشهد الى إتجاه معاكس تماماً و تحول إستعراض القوة الإسرائيلي الى إستعراض جزء من القوة السورية القديمة.

و بحسب الموقع فإن سورية و بإستخدام تقنية تعتبر قديمة شيئاً ما, وهي صاروخ اس 200 بعيد المدى تمكنت من إصابة الجبروت الأمريكي الإسرائيلي عبر إصابة الطائرة الشبح طائرة اف 35 التي تنتمي الى الجيل الخامس و التي وردتها واشنطن مؤخراً لإسرائيل.

و قال الموقع من السخرية أنه يوم إعلان دمشق عن إصابة طائرة إسرائيلية أن تعلن إسرائيل عن أن طائرة اف 35 خرجت من الخدمة بسبب سرب من الطيور, و كانت تقارير رسمية سابقة قالت إن اف35 إصطدمت بسرب طيور و النتائج كانت مذهلة وبل خارقة و لم تتأثر الطائرة.

و أفاد الموقع أن البيان الرسمي الإسرائيلي يقول أن سرب الطيور إصطدم بالطائرة قبل اسبوعين من الإعلان عنه فلماذا تم التأخر الى هذا اليوم و لماذا لم تنشر أي صورة للطائرة.؟؟

و يتسائل الموقع ما الذي ضرب طائرة اف 35 حقاً التي دفعت إسرائيل ثمنها مؤخراً 100 مليون دولار.

و يذكر بأن صفحة ” military.zone” كانت أول من نشر نبأ مصادفة الإعلان عن تحطم طائرة إسرائيلية يوم إعلان دمشق عن إصابة طائرة إسرائيلية.

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