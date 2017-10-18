هكذا علق علوش على كلام عدوان..

أكد القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش أن جلسات مناقشة الموازنة لم تخرج عن طابعها التقليدي، لافتا الى أنه على ما يبدو أن الجميع مقتنع بضرورة اقرارها والانصراف الى أمور أخرى.

علوش رأى أن ما أدلى به النائب جورج عدوان أمس أثار موجة من القلق لدى الكثير من المواطنين، معتبرا أن الحديث عن لجنة تحقيق برلمانية ليس جديدا ولكن المهم هو الوصول الى نتيجة الا أن التجارب السابقة لا تشجع على هذا الموضوع.

وأوضح علوش أن من مصلحة البلد أن تستمر التسوية الرئاسية لحفظ الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي وتأمين قضايا الناس وتفادي الشلل الذي يحصل عادة.

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