“Lady Reeves” بقبضة القوى الأمنية !

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

في اطار عملية مكافحة جرائم سرقة الممتلكات الاثرية والاتجار بها.

بتاريخ 13/10/2017 وفي محلتي الكولا ودوحة عرمون، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من استعادة لوحة ” Lady Reeves” وهي للفنان الشهير “Salvador Dali”.

وقد تم توقيف بناء على اشارة القضاء المختص، كل من:

ي. ب. (مواليد عام 1975)

م. ي. (مواليد عام 1991) سوريين

م. ح. (مواليد عام 1983)

م. ا. (مواليد عام 1982، لبناني)

الذين كانوا يعملون على عرض اللوحة المذكورة للبيع، والتي اتضح انها مسروقة من احدى الدول المجاورة، ويرجح انها اصلية وتقدر قيمتها بملايين الدولارات.

كما تبين انه يوجد بحق (ي. ب.) مذكرة توقيف بجرم اساءة امانة

