كتاب مفتوح من نقابة الدواجن إلى بري

وجهت النقابة ال​لبنان​ية للدواجن كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، اشارت فيه الى ان “لا شك أنكم مطلعون على مأساة القطاعات الإنتاجية في لبنان وفي مقدمتها الزراعة بظل سياسة الإنفتاح المفرطة التي إعتمدتها الحكومات اللبنانية المتتالية منذ 1992 وحتى يومنا هذا. أدت هكذا سياسة إلى إقفال العديد من الصناعات وتراجعت العديد من المنتجات الزراعية فأصبح لبنان بلدا مستوردا حتى إلى 85% من غذائه”.

وأشارت إلى أن “صناعة ​الدواجن​ في لبنان هي صناعة واعدة أدت دورا هاما منذ 1960 حيث وفرت إحتياجات المستهلكين كاملة دون نقصان حتى عام 2008. ففي حينه أصدرت الحكومة مرسوما رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 خفضت بموجبه الرسوم الجمركية على المستورد من لحوم الدواجن المبردة أو المجلدة من 70% إلى 20% وفتحت بذلك باب الإستيراد على مصراعيه من دول كلفتها أقل من الكلفة في لبنان أو إنتاجها وصادراتها مدعومة”.

ولفتت إلى أن ما زاد الطين بلة أن أخذت المستودعات الصناعية التي تتعاطى ما يسمى تصنيع لحوم الدواجن وطرحها بالسوق اللبنانية تتفلت من دفع الرسوم الجمركية دون أن تصنع إلا النذر اليسير منها. كل ذلك تسبب بإغراق السوق اللبنانية بالمستورد من لحوم الدواجن على حساب الإنتاج الوطني، الأمر الذي خفض سعر مبيع الفروج اللبناني إلى ما دون كلفته وألزم العديد من المنتجين إلى إقفال مزارعهم والتوقف عن الإنتاج. ونلتمس من دولتكم التدخل مع كل من يعنيه أمر الشأن الإقتصادي في الدولة من وزراء أو نواب أو مسؤولين لإقرار حماية إنتاج الدواجن حماية جمركية مؤثرة والتوقف عن إعطاء أذونات إستيراد لحوم الدواجن ومصنعاتها”.

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