هذا موعد عودة الأمطار !

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن طقس اليوم سيكون صيفيا نهاراً مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 27 درجة بقاعاً، في ظلّ برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً.

أمّا في تفاصيل طقس الايام المقبلة، فجاء الآتي:

*الخميس 19/ 10/ 2017: طقس صيفي نهاراً مع استقرار درجات الحرارة في حدود 27 درجة بقاعاً وسط برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً.

* الجمعة 20/ 10/ 2017: طقس صيفي نهاراً مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 28 درجة بقاعاً وسط برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً.

* السبت 21/ 10/ 2017: طقس معتدل مع تراجع درجات الحرارة الى حدود 26 درجة بقاعاً وسط برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً.

* الاحد 22/ 10/ 2017: طقس معتدل مع تراجع درجات الحرارة الى حدود 24 درجة بقاعاً وسط برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً.

* الاثنين 23/ 10/ 2017: طقس متقلب مع تراجع درجات الحرارة الى حدود 22 درجة وسط برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً مع احتمال هطول امطار متفرقة مع برق ورعد.

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