دمشق وطهران تتهمان واشنطن بإعاقة تقدم الجيش السوري

اتهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، السوري، العماد علي أيوب، واشنطن بمحاولة إعاقة تقدمنا في عملياتنا ضد الإرهاب.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني اللواء محمد باقري، قال أيوب: “المشروع الإرهابي إلى زوال والحرب على الإرهاب متواصلة حتى القضاء عليه بشكل كامل وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وأضاف: “واشنطن تحاول إعاقة تقدم الجيش العربي السوري في عملياته لمكافحة الإرهاب عبر المجموعات التي ارتهنت لمشيئتها أو بالإيعاز للتنظيمات الإرهابية كتنظيم (داعش) وغيره لمهاجمة الجيش السوري”.

من جانبه، قال رئيس الأركان الإيراني: “نتواجد في دمشق للتأكيد على التنسيق والتعاون بمواجهة أعدائنا المشتركين من الصهاينة والإرهابيين.. ناقشنا سبل تعزيز العلاقات في المستقبل ورسمنا خطوطا عريضة لهذا التعاون”.

وجدد اللواء باقري “رفض بلاده للعدوان الصهيوني على دمشق” مشددا على “احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها”.

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