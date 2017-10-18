المرعبي: سياسة مجلس “الإنماء والإعمار” في عكار مرفوضة

عقد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي إجتماعا مع شركة “سبكتروم الهندسية” والشركة المتعهدة “هومن”، داخل مكاتب الشركة في بلدة تلعباس الغربي، للاطلاع على المرحلة الاولى من مشروع تلزيم شبكات المياه وتنفيذها، وحفر الآبار الارتوازية وانشاء خزانات للمياه في عدد من البلدات الممتدة من الحدود السورية والواقعة شرق طريق السهل وصولا الى بلدة حلبا.

وعرض الاستشاري “طريقة توزيع الآبار المنوي تنفيذها وأعماقها وكميات المياه الممكن استخراجها لتوفير حاجات البلدات المغطاة بالمشروع”.

ولفت المرعبي الى “أن الدراسة التي اعتمدها مجلس الانماء والاعمار معدة منذ التسعينات والتعديلات اللازمة عليها والتي طلبنا اجراءها سابقا لم تنفذ قبل مباشرة العمل، بالرغم من تنبيهنا الى هذا الأمر أكثر من مرة، وخصوصا لجهة مطالبتنا باغتنام الفرصة وضم بلدات إضافية الى المرحلة الاولى، وتحديدا تلك التي تعاني أزمة مياه حادة ومن الواجب ادراجها في الخطة وتوفير الشبكات والآبار والخزانات اللازمة لها، وتقع هذه البلدات على تخوم المشروع وفي حال لم يشملها بالمشروع فان من الصعوبة بمكان تأمين مصادر مياه اخرى لها، والمطلوب الافادة القصوى من هذا المشروع الذي إنتظرناه سنوات طويلة وزيادة كفايته و فاعليته”.

وشدد على “أن سياسة مجلس الإنماء والإعمار المتبعة تجاه عكار مرفوضة كليا، ولن نكتفي بما يملوه علينا وسنصر على تنفيذ مقترحاتنا العلمية لتوفير حاجات بلداتنا التي تعاني الامرين لتأمين اهم سبيل للعيش وهو الماء، و لن نسمح للمجلس بتكرار سيناريو مشروع مياه الجرد الذي لم يكتمل حتى اليوم”.

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