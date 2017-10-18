عراجي: الليطاني تحول إلى نهر الموت

أكد النائب عاصم عراجي، في كلمته في مجلس النواب، أن “تلوث الليطاني كارثة وطنية”، وقال: “كان نهر الحياة لكنه تحول اليوم الى مجرور ونهر الموت”، مشيرا إلى أن 85% من تلوثه مصدره المجاري الصحية و15% التلوث الصناعي جراء المعامل المنتشرة على مجرى النهر”، داعيا وزيري الصناعة والبيئة الى مراقبة المصانع لحثهم على الالتزام”.

وتمنى عراجي على وزير الصحة أن تأخذ المستشفيات حقها من الاعتمادات، وقال: “عراجي: الفاتورة الدوائية في لبنان هي الأغلى في العالم، لذا علينا أن نضع سياسة دوائية واضحة”.

وقال: “في بر الياس 100 ألف نازح سوري، نحن مستعدون أن نستقبلهم، لكن البنية التحتية لدينا من ماء وكهرباء وصرف صحي لم تعد تستوعب”.

وأوضح أن “المدارس لم تعد تتسع للطلاب اللبنانيين الجدد”، ودعا إلى “شراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجال الكهرباء لإنهاء الأزمة”.

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