هذا ما قاله “لحود” عن استشهاد “زهر الدين” في سوريا..

تقدّم النائب السابق ​إميل إميل لحود​ بأحرّ التعازي من الشعب و​الجيش السوري​ على “استشهاد قائد القوات السوريّة في ​دير الزور​ اللواء عصام زهر الدين، الذي كان ضابطاً مقداماً حمى أرضه وواجه التنظيمات ​الإرهاب​يّة طوال السنوات الماضية بجرأة قلّ نظيرها”.

وقال لحود، في بيان: “كان اللواء زهر الدين من صنف الرجال الذين لا يوفّرون تضحية، ولا يبخلون بدم، وكان مؤمناً ب​سوريا​ موحّدة، وبحقّ شعبها بتقرير مصيره، وثابر طوال السنوات الماضية من الحرب على بلده على خوض المعارك باستبسال، حتى استشهاده اليوم في لغمٍ أرضي غادر زرعه الإرهاب الذي باتت نهايته قريبة لأنّ الجيش السوري يزخر بأمثال اللواء زهر الدين”.

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