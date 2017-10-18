أمير قطر مستعد للحوار لحل أزمة الخليج

قال أمير قطر خلال زيارة لإندونيسيا، اليوم الأربعاء، إن الدوحة مستعدة للحوار لحل الخلاف الذي دفع دولا عربية مجاورة إلى مقاطعتها.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، في الخامس من يونيو /حزيران، متهمة إياها بتمويل الإرهاب والارتباط بعلاقات وثيقة مع إيران، وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القضية مع جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع العالم العربي.

وقال الشيخ تميم عقب الاجتماع مع الرئيس الإندونيسي في مدينة بوكور خارج العاصمة جاكرتا، إنه أبلغه بأن قطر مستعدة لإجراء حوار لحل المشكلة لأنها تعلم أنه لن يكون هناك طرف فائز، وأضاف أن الجميع إخوة ويعانون بسبب هذه الأزمة.

ولم يدل ويدودو بتصريحات عن الأزمة، حسبما نقلت “رويترز”.

كما زار زعيم أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة وسنغافورة، هذا الأسبوع.

وأعدت السعودية ودول المقاطعة قائمة تضم 13 مطلبا لقطر تشمل إغلاق قناة الجزيرة وتخفيض العلاقات مع إيران.

وحاولت الكويت ومسؤولون كبار من الولايات المتحدة الوساطة بين الأطراف، لكن لم تظهر بوادر تذكر على قرب حل الأزمة.

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