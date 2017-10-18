أرسلان ينعي زهر الدين: قدّم دماءه من أجل سوريا

نعى رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ وزير المهجرين الأمير ​طلال أرسلان​، ببيان له، قائد قوات ​الحرس الجمهوري السوري​ العميد الشهيد ​عصام زهر الدين​، معتبرا أنه “عاش خير قدوة بمحبة وطنه وارتقى شهيداً ليكون انموذجاً يعتمده الشباب الوطني في ​سوريا​ وفي ديار العرب أجمعين”، مضيفا:”إن العميد البطل عصام زهر الدين هو من كل بيت من بيوتنا، عاش رمزاً في التضحية والوطنية وقدّم دماءه من أجل الوطن السوري العزيز، وعلى الرغم من الألم الكبير لغياب هذا القائد العسكري المقدام فإننا نرى في شهادته حافزاً كبيراً للأجيال الصاعدة لبذل أغلى ما عندها من أجل الوطن، خصوصاً في هذه الظروف التاريخية التي يعود فيها الإستعمار إلى زمن حملاته الإجرامية، وفي الوقت نفسه تقف سوريا العزيزة في مقدمة أمم الأرض في التصدّي لهذا الإستعمار وإعادة الإعتبار لمفهوم الوطنية”.

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