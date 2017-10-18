أمريكا :سنساهم في إعادة إعمار الرقة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستتصدر جهود المساعدة في إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية بعد هزيمة داعش في الرقة معقله الأساسي بسوريا.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في مؤتمر صحفي أمس، “سنساعد ونكون في الصدارة في استعادة خدمات المياه والكهرباء وغير ذلك”.

وتابعت المتحدثة قائلة، “استعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها للخطوات القادمة وسنواصل العمل مع شركائنا لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين ودعم جهود إرساء الاستقرار في الرقة وغيرها من المناطق المحررة”.

هذا وأعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة انتصارها على تنظيم “داعش” في عاصمته المزعومة مدينة الرقة السورية.

وبعد خسارة التنظيم الإرهابي لمساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق العام الجاري، بما في ذلك أكبر معاقله الموصل في العراق، والرقة في سوريا، لم يتبق لديه سوى قطاع من وادي الفرات ومناطق صحراوية محيطة تمتد على الحدود بين البلدين.