انخفاض سعر البنزين

انخفض سعر صفيحة البنزين بنوعيه 98 و95 أوكتان 200 ليرة لبنانية، وصفيحة المازوت الاحمر 100 ليرة لبنانية، وارتفع سعر قارورة الغاز 100 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر صفيحة الديزل.

جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل حدد بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات النفطية، وأصبحت الاسعار كالآتي:

بنزين 98 أوكتان 24300 ليرة لبنانية.



بنزين 95 أوكتان 23700 ليرة لبنانية.

ديزل اويل 16000 ليرة لبنانية.

مازوت احمر 15800 ليرة لبنانية.

قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 15200 ليرة لبنانية.

قارورة الغاز 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

ومن المتوقع ان تستقر هذه الاسعار الاسبوع المقبل، نظرا الى تطور سعر برميل النفط البرنت الاميركي الذي وصل سعره اليوم الى 57,88 دولارا اميركيا.

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