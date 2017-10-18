التشرينان يعرضان لبنان للخطر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الخميس، مشمسا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني لبنان معرض لحصول حرائق الاحراج، لذلك نتمنى على المواطنين التقيد بارشادات الدفاع المدني واليقظة والتنبه والتبليغ في حال رؤية دخان أو حريق.





الطقس المتوقع يوم الخميس، مشمس مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. اما الجمعة فيكون قليل الغيوم يتحول تدريجيا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة خاصة على الجبال وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون بعض الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 16 الى 31 درجة، في الجبال من 15 الى 26 درجة، في الارز من 9 درجات الى 18 درجة وفي البقاع من 13 الى 30 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س

الانقشاع: جيد اجمالا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و60%

حال البحر: هادئ. حرارة سطح الماء: 25°م.

الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 6,46 ساعة غروب الشمس: 18,00

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