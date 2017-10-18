الداوود ناعيا زهر الدين: بات نموذجاً للقائد الشجاع

نعى الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود، الى “الشعب السوري خصوصاً والعربي عموماً، العميد البطل عصام زهر الدين،
الذي استشهد وهو في المعركة التي لم يتوقف عن خوضها في الجيش السوري، ضد المؤامرة على سوريا، التي تنفذها الجماعات الإرهابية التكفيرية، فخاض غمارها، من منطقة الى أخرى، وعرفته كل المواقع والميادين، ضابطاً مقداماً شجاعاً، يتقدم جنوده، ويقاتل بنفسه فأعطى نموذجاً في القيادة لا مثيل له، حيث بات اسمه يقترن بالرجل الفارس”، مضيفا:”لقد خسرنا في استشهاده، رمزاً قومياً، واحد أبناء جبل العرب الاشاوس، والذي لم يخرج سوى الابطال، في معارك الاستقلال والتحرير، فكان ابن بيئته التوحيدية التي لها تاريخ في صناعة الأوطان واستقلالها، والولاء للدولة التي ينتمون اليها”.