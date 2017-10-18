سما المصري على خُطى نجمات هوليوود

شنَّت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري هجومًا عنيفًا على المنتجين المصريين على خطى نجمات هوليوود إذ أكدت أن أكثر من ثلاثة أرباع العاملين في سوق السينما المصرية حاليًا “متحرّشون”.

وقالت “سما” عبر صفحتها بموقع “إنستغرام” إن النجمات لا يستطعن العمل في الوقت الحالي، والفتيات “الكومبارس” لا يأخذن الفرصة.

وأضافت الفنانة المثيرة للجدل: “ربنا يرحمنا من دا وسط، وبكل ما فيه من قرف ومواءمات وشللية ومصالح وتربيكات”.

لا المنتجون المتحرشون بصراحة أكتر من ثلاثة أرباع المنتجين في السوق كله…..بصراحة حاجه بقت زفت الزفت لا المشهورة عارفة تشتغل ولا الكومبارس عارفة تاخد فرصتها……ربنا يرحمنا من دا وسط كله بما فيه قرف ومواءمات وشللية ومصالح وتربيكات…

ويواجه الوسط الفني في هوليوود هزة عنيفة بعد اتهام المنتج هارفي واينستن الذي ذاع صيته مؤخرًا إثر ما يمكن وصفه بفضيحة العصر في التحرش لا سيما بعد أن ادَّعت حوالي 30 امرأة أنه تحرَّش بهن جنسيًا إلى حدّ الاغتصاب أحيانًا.

وأكدت الممثلتان الأمريكيتان “أنجلينا جولي” و”غوينيث بالترو” اتهامات نجمات هوليوود ضد المنتج “هارفي واينستين” لتحرشه الجنسي بعدد من النساء، وأشارتا إلى أنهما تعرَّضتا خلال بداية مشوارهما الفني مع العديد من الممثلات للتحرش الجنسي من قبل هذا المنتج وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

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