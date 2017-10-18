اعترفت بالإغتصاب بعد ربع قرن !!

اتهمت الأوكرانية تاتيانا غوتسو، البطلة الأولمبية وبطلة أوروبا والعالم في الجمباز الفني، زميلها في منتخب الاتحاد السوفيتي البيلاروسي فيتالي شيربو باغتصابها، بحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم” عن صحيفة “لينتا.رو” الروسية.

ونشرت غوتسو (41 عاماً) على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة جاء فيها: “لم أعد أخاف، وأستطيع أن أقول أنني تعرضت للاغتصاب عام 1991 خلال مشاركتي مع منتخب الاتحاد السوفيتي في تظاهرة رياضية، استضافتها مدينة شتوتغارت الألمانية.. فيتالي شيربو وحش، وبسببه كنت أسيرة لمخاوفي الخاصة لسنوات عدة.. لن تكسرنا ( فيتالي شيربو) مرة أخرى”.

وأشارت إلى أن زملاءها الآخرين في منتخب الاتحاد السوفيتي لم يقدموا لها يد العون، وعمرها آنذاك لم يتجاوز الـ15.

تجدر الإشارة إلى أن شيربو (45 عاما)، الذي تتهمه غوتسو باغتصابها، توج بطلا في الألعاب الأولمبية 6 مرات، كما فاز ببطولة العالم 4 مرات في رياضة الجمباز.

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