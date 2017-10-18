وزيرة تعرّضت للتحرّش الجنسي!

كشفت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم الأربعاء انها تعرضت لتحرش جنسي “من أعلى مستوى في السياسة”، مع اعلانها الانضمام الى حملة “انا ايضا” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت والستروم لوكالة “تي تي” السويدية للانباء “استطيع ان اؤكد ان هذا يحصل على اعلى مستوى في السياسة وقد مررت بهذه التجربة شخصيا”.

واشارت الى انها لا تريد التحدث عن ذلك “بطريقة شخصية جدا”، كما انها لم تؤكد حادثة وقعت خلال اجتماع لمسؤولين أوروبيين وردت وقائعها في مذكرات احدى الصحافيات.

وقالت والستروم “يجب علينا ان نفكر بقوانيننا، وكيف يمكن تغيير السلوك العام، وماذا بامكاننا ان نفعل بالوسائل التي نمتلكها لوضع حد” للتحرش الجنسي.

وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن قد اتهم سابقا والستروم التي تتولى منصبها منذ عام 2014 باتباع “دبلوماسية نسوية” للحض على احترام حقوق المرأة وحريتها كجزء من علاقات السويد الدولية.

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