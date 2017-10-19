هذا ما قاله كنعان بعد قطع البث أثناء مداخلته..

قال النائب سامي الجميل بعد انتهاء جلسة مناقشة الموازنة “تفاديا لمخالفة الدستور اقترح أن تسحب الحكومة مشروع الموازنة المقدّم وان يقوم وزير المال بقطع حساب العام 2015 وأن يعاد تقديم مشروع موازنة 2017 و2018 للتصويت عليهما”.

فطلب رئيس مجلس النواب قطع البث المباشر خلال مداخلة النائب إبراهيم كنعان في نهاية اليوم الثاني من جلسات مناقشة الموازنة وقال بري: “ما في حاجة بقا للبث المباشر بما أنو بدأت بالتشريع”.

أما كنعان فتابع بعد قطع البث المباشر قائلا “إن إقرار أي قطع حساب من دون موافقة ديوان المحاسبة عليه يشكل مخالفة دستورية وقانونية بحسب المادة ٨٧ من الدستور والمادة ١٩٥ من قانون المحاسبة العمومية وهذا ما رفضناه منذ العام ٢٠١٠ ونرفضه اليوم والا فان طرح الزملاء هذا يشكل تسوية على حساب المال العام.”

وردّاً على نواب الكتائب الذين سألوه لماذا عطلتم موازنة ٢٠١٠, أوضح كنعان: “عطلنا التسوية على المال العام التي كنتم قد وافقتم عليها في حينه والتي تتبجحون اليوم برفضها ولكن طرحكم الليلة بالموافقة على قطع حساب من دون تدقيق ديوان المحاسبة يقود اليها مجدداً وهذا ما رفضناه في الماضي ونرفضه اليوم وهذا ما عنيناه بان ابراء ذمة الحكومات المتعاقبة مستحيل ولا يزال.”