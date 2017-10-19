كلام عدوان عن مصرف لبنان ليس سياسياً

أكدت مصادر “حزب القوات” لـ”الشرق الأوسط”، أن طرح النائب ​جورج عدوان​ عن مصرف لبنان ليس سياسيا ولا شخصيا، كما أنه ليس اتهاما لحاكم المصرف رياض سلامة الذي نحترمه وسبق أن وافقنا على التجديد له، بل تساؤلات يتم التداول بها ومن حق “القوات” وغيرها طرحها للحصول على إجابة وهي تعبّر عن رأي الحزب الرسمي المُتخذ مسبقا خلال جلسة كتلة القوات برئاسة رئيسها سمير جعجع.

وأوضحت أن “النائب عدوان سيمضي في ملفه الكامل الذي يملكه حتى النهاية وسيلاحق مسألة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتوضيح كل الأمور ووضع النقاط على الحروف لإزالة أي التباس، خصوصا فيما يتعلق بالهندسة المصرفية والأرباح التي اتسمت بالتمييز في توزيعها على المصارف”، مؤكدة أن “كل ما نطلبه هو أن تكون ال​سياسة​ المالية والرؤية الاقتصادية، بما فيها مصرف لبنان، من مسؤولية الحكومة وليس من مسؤولية الحاكم”.

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