عصابة سرقة “العيشية”.. بقبضة القوى الأمنية

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ أنه “وقعت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة من داخل المنازل في بلدة العيشية/جزين وجوارها. نتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي من معرفة هوية ومكان تواجد مشتبه بهما كانا يتنقلان على متن سيارة في محيط المنازل التي حصلت فيها ​السرقات​، فتم توقيفهما وهما: _ م. ك. ( مواليد عام 1982، مكتوم القيد) _ ح. م. ( مواليد عام ١٩٩٥، لبناني) بالتحقيق معهما، اعترف الأول بأن الثاني كان يطلب منه مرافقته الى المنطقة المذكورة، حيث وبوصولهما الى محيط المنزل كان الأخير يترجل من السيارة ثم يتوارى عن نظره حوالي عشرين دقيقة، وقد تبين ان ثلاثة منازل قد تعرضت لمحاولة سرقة بواسطة الكسر والخلع فيما سُرق منزل رابع في المحلة ذاتها. أودعا القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

