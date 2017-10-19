أقامت القوات اللبنانية في استراليا مهرجانها الأول برعاية وحضور رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعحع في قاعة “لالمونتاج” في سيدني, وقال جعجع:”لا يصح إلا الصحيح” وفي كل تاريخنا لم يصح إلا الصحيح. الصحيح لا يصح حسب ساعتنا إنما بحسب ساعة ربنا وهي غير “موقتة” على ساعتنا، ونحن يجب علينا أن “نوقت” ساعتنا على ساعة ربنا”.

وعن الوضع الحالي في لبنان، قال جعجع:”انتشرت في لبنان مؤخراً فلسفة جديدة اسمها فلسفة التذمّر التي لها إيجابياتها وسلبياتها، والكثير من الأمور التي يتذمر لأجلها الناس صحيحة. انا أريد أن أتحدّث عن النصف الممتلئ من الكوب، ليس تجاهلاً للقسم الفارغ منه بل سعياً لملئه. فبالرغم من كل ما يقولونه لكم، من كل ما تسمعوه ومن كل آرائكم، لبنان بلد عظيم.”

واكد انه “قبل أن نرى اداء السياسيين، علينا أن نقيم أداءنا كمواطنين، خصوصاً أنتم واللبنانيين في الانتشار. اللبنانيون في الداخل قد يحتاجون إلى الزعيم، لكنكم أنتم لا تحتاجون إلى أحد. أنتم قادرون على التصويت تبعاً لقناعاتكم ليحيا لبنان. فلبنان وطن جدي وجذوره عميقة في التاريخ، ما ينقصه الاهتمام. والديمقراطية في لبنان هي ديمقراطية فعلية، وانطلاقاً من ديمقراطية لبنان ستنتشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، فلا تتركوها تذبل في لبنان كي لا تذبل في المنطقة. ستريدا وأنا نشعر بأننا بين أهلنا وأشعر كأننا في حفل في لبنان نستضيف فيه بعض الأجانب. لبنان آخر موجود هنا اليوم يحتاج فقط أن يصوّت. سنذهب من هنا وكلنا معنويات”.

وختم جعجع “ان 14 آذار لم تمت وهي حية ترزق، وعندما نشاهد إعلام 8 آذار يتأكد لنا ذلك، والفريق الآخر ينتظر من أين ستأتيه الضربة مع أننا لسنا بصدد توجيه اي ضربة لأي أحد. 14 أذار حية لسبب بسيط هو لبنان، وعندما تموت 14 آذار يموت لبنان ولبنان باقٍ إلى أبد الآبدين. 14 آذار مستمرّة بكل مرحلة من المراحل. الهيكل التنظيمي الذي تعتمده أمر تفصيلي ولكن الأكيد أن المشروع باق والروح باقية والهدف باق وسنبقى على هذا المشروع حتى تحقيقه بالكامل”.

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