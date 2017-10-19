جامع وزهر الدين وخزام.. “تشرين الأسود” على رفاق دير الزور

تحول شهر تشرين الأول إلى “تشرين الاسود” بعد استشهاد ثلاثة ضباط رفاق في الجيش السوري فيه، فقد تزامن استشهاد العميد في “الحرس الجمهوري”، عصام زهر الدين، مع ذكرى استشهاد صديقيه اللواء جامع جامع والعقيد علي خزام في مدينة دير الزور.

واعلن اليوم، الأربعاء 18 تشرين الأول، استشهاد اللواء شرف عصام زهر الدين الملقب بـ “نافذ أسد الله”، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة حويجة صكر في مدينة دير الزور.

واليكم تفاصيل استشهاد الضباط الثلاثة الذين رحلوا في معارك الشرف بمحافظة دير الزور:

العماد شرف جامع جامع:

استشهد في 17 تشرين الأول 2013، في محافظة دير الزور.

وتضاربت الأنباء حول الطريقة التي استشهد فيها آنذاك، إذ قالت مصادر إعلامية عدة إصابته برصاصة في الرأس في حي الجورة، بينما أوردت مصادر أخرى معلومات عن استشهاده مع عشرة آخرين بتفجير استهدف موكبه في المنطقة.

كما تبنّت عدة جهات من قوات المعارضة مسؤوليتها عن العملية، إلى جانب “جبهة النصرة” التي اعتبرت استشهاده عملية مشتركة مع كتائب أخرى تحت مسمى “الجسد الواحد”، و”لواء البراء” و”كتيبة عائشة بنت الصديق”.

كان اللواء الشهيد مدرجًا ضمن قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شخصيات من الحكومة السورية في آب 2011، كما أدرج على اللائحة “الأمريكية السوداء.

العميد شرف علي خزام “أسد باباعمرو”

كان علي نظير خزام ضابطًا وقائدًا لكتائب المهام الخاصة، و”اللواء 105″ في قوات الحرس الجمهوري، الذي يعتمد عليه بالأمور العسكرية والميدانية.

ولد الشهيد خزام في القرداحة , و شكل بداية الاحداث السورية مجموعة تتكون من أكثر من 60 عنصرًا ، وخاض مع أفراد مجموعته العديد من المعارك ضد الارهابيين في المحافظات السورية.

أولى عملياته العسكرية على الأرض كانت في اقتحامات الغوطة الشرقية عام 2011، إلى جانب العميد الشهيد عصام زهر الدين.

انتقل خزام بعدها إلى حي بابا عمرو في مدينة حمص، وتمكن برفقة مجموعته من دخول الحي الذي بقي متمردا لفترة طويلة.

بعد دخوله حي بابا عمرو الحمصي أطلق عليه لقب “أسد بابا عمرو”، ليرسل بعدها إلى مدينة دير الزور برفقة العميد عصام زهر الدين في 25 أيلول 2012.

استشهد في 6 تشرين الأول 2012، متأثرًا بجراح أصيب بها خلال اشتباكات في إحدى المعارك في دير الزور.

اللواء شرف الشهيد عصام زهر الدين “نافذ أسد الله”

برز اسم الشهيد زهر الدين المنحدر من مدينة السويداء (54 عامًا)، كبطل من ابطال الحرب السورية على الارهاب.

وكان له دور كبير في صمود دير الزور وعدم سقوط المحافظة بيد داعش وساهم بشكل فاعل في التقدم الذي أحرزته قوات الجيش السوري، في الأشهر الماضية، في محافظة دير الزور، والتي وصلت خلالها إلى مدينة الميادين الاستراتيجية.

وقاد اللواء شرف الشهيد عمليات عسكرية ضد فصائل الارهابيين في حمص وحلب، قبل أن ينتقل إلى المنطقة الشرقية لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية”.

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