كيف سيكون الطقس غدا.. ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة:خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني لبنان معرض لحصول حرائق الاحراج، لذلك نتمنى على المواطنين التقيد بارشادات الدفاع المدني واليقظة والتنبه والتبليغ في حال رؤية دخان أو حريق.

-الطقس غدا مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 25 و 55%

-حال البحر هادىء حرارة سطح الماء 25 درجة.

-الضغط الجوي 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:47 ساعة غروب الشمس:17:58

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