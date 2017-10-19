اسرائيل تستجيب للتحذيرات السورية وتمتنع عن ضرب مواقع الجيش

اعترف الكيان الاسرائيلي يوم أمس بحدوث انزلاقات صاروخية إلى داخل الجولان المحتل مصدرها الأراضي السورية، وبغض النظر عمن هي الجهة التي ضربت القذائف، إلا أنها المرة الأولى التي لا يرد فيها العدو على هذه الانزلاقات، كما جرت العادة حين كان يرد بشكل فوري باستهداف مواقع الجيش السوري.

ويرى مراقبون أن الكيان الاسرائيلي استجاب للتهديدات السورية حين استهدفت طائرته التي خرقت الأجواء السورية قبل عدة أيام.

يأتي ذلك أيضاً بعد تحذير رئيس أركان الجيش الإيراني، الجنرال محمد باقري، أثناء زيارته لدمشق يوم أمس، لإسرائيل من انتهاك المجال الجوي السوري والأراضي السورية، وتعهد باقري بتعزيز التعاون مع الجيش السوري في مواجهة إسرائيل والفصائل السورية المسلحة.

وقال باقري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري: “ليس مقبولا أن ينتهك النظام الصهيوني الأراضي والمجال الجوي السوري في أي وقت يشاء”.

المصدر: خاص الحدث نيوز

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