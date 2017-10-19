عون: نتطلع إلى دور “فرسان مالطا ” لتسهيل عودة النازحين

نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ “الدور الفعال والمميز الذي تقوم به منظمة فرسان مالطا ذات السيادة على الصعيدين الانساني والاجتماعي”، مؤكدا للرئيس العالمي للمنظمة جياكومو ديل تامبيو دي سانغينيتو الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن لبنان سيواصل التعاون مع المنظمة تحقيقا للغاية الانسانية التي تهدف اليها، كما انه يتطلع الى دور لها في العمل الجاري لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلدهم ومساعدتهم انسانيا واجتماعيا، ولاسيما أن لبنان بدأ تحركا مع المجتمع الدولي والامم المتحدة تحقيقا لهذه الغاية”.

وأشاد الرئيس عون بـ “المشاريع التي تنفذها منظمة فرسان مالطا في لبنان ومراكزها الطبية والصحية المنتشرة فيه والتي تقدم خدماتها للبنانيين وللنازحين السوريين على حد سواء، وتلك التي تنوي تنفيذها لاسيما منها تحويل مركز الرعاية الصحية في منطقة دير الاحمر الى مستشفى ومركز في بلدة رميش الجنوبية”.