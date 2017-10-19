إستقبل ​قائد القطاع الغربي​ لليونيفيل الجديد الجنرال الإيطالي رودولفو سغانغا في مقر ​اليونيفيل​ الإيطالية رئيس بلدية شمع السيد عبد القادر ​صفي الدين​ لتقديم التهاني بمناسبة إستلامه للمهام الجديدة في قيادة القطاع .ورحب سغانغا بصفي الدين شاكراً له دعمه ودعم الأهالي في الجنوب عموماً وفي شمع خصوصاً لمهام جنود حفظ ​السلام​ والتعاون في سبيل القيام بدورهم.

وهنأ صفي الدين الجنرال الجديد سغانغا على نبؤه منصب القيادة في القطاع الغربي متنمنياً له دوراً وقيادة فعّالة لاسيما في سبيل إستتباب ​الأمن​ والإستقرار في ​جنوب لبنان​، مشيدا “بدور ​الكتيبة الإيطالية​ وخصوصاً دعم السكان المحليين عبلر إنجازات المشاريع الخدماتية العديدة في مجال تنمية القرى والبلدات وتحسين الظروف المعيشية للأهالي”.وختاماً تبادل سغانغا و صفي الدين الدروع التذكارية.