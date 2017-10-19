إستقبل قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجديد الجنرال الإيطالي رودولفو سغانغا في مقر اليونيفيل الإيطالية رئيس بلدية شمع السيد عبد القادر صفي الدين لتقديم التهاني بمناسبة إستلامه للمهام الجديدة في قيادة القطاع .ورحب سغانغا بصفي الدين شاكراً له دعمه ودعم الأهالي في الجنوب عموماً وفي شمع خصوصاً لمهام جنود حفظ السلام والتعاون في سبيل القيام بدورهم.
وهنأ صفي الدين الجنرال الجديد سغانغا على نبؤه منصب القيادة في القطاع الغربي متنمنياً له دوراً وقيادة فعّالة لاسيما في سبيل إستتباب الأمن والإستقرار في جنوب لبنان، مشيدا “بدور الكتيبة الإيطالية وخصوصاً دعم السكان المحليين عبلر إنجازات المشاريع الخدماتية العديدة في مجال تنمية القرى والبلدات وتحسين الظروف المعيشية للأهالي”.وختاماً تبادل سغانغا و صفي الدين الدروع التذكارية.