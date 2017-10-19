زاسبكين :عودة النازحين قضية ملحّة جدًّا

قال سفير الاتحاد الروسي الكسندر زاسبكين إنّ “قضية عودة النازحين السوريين قضية ملحة جدا ونحن خلال الفترة الأخيرة نركز عليها لإيجاد الحلول. ومنذ أيام ناقشنا مع فخامة الرئيس ميشال عون في إطار إستقباله للبعثات الديبلوماسية واستمعنا الى حديثه حول هذا الموضوع، ونعرف جيدا أن الشعب اللبناني استضاف النازحين السوريين ووفر لهم كل شيء”.

وأضاف زاسبكين خلال لقائه رئيس الرّابطة المارونيّة انطوان قليموس أنّ “موضوع العودة ملح جدا لأنه يرتب أعباء كثيرة أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية ومعيشية. وفي رأيي يجب الاستفادة من كل الفرص للاتاحة للمجتمع الدولي تأمين العودة وإيجاد فرص لتشجيعها وفقا للقواعد الدولية وإيجاد الآلية والتواصل بين الجهات المعنية بصورة عملية”. وان للبنان أسبابا مقنعة ومنطقية في الحاحه من اجل حل أزمة النازحين وعودتهم الى بلادهم”.

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