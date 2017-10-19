نصائح لأكل صحي

يبحث الناس باستمرار عن طرق صحية لطبخ طعامهم وحفظه، حتى يتخلصوا من عادات سيئة تؤدي إلى مشاكل صحية وزيادة في الوزن.

وبحسب موقع “ريجيم” فإن خبراء التغذية ينصحون بخطوات يمكنها أن تساعد على خسارة الوزن؛ ومنها وضع البطاطا المطبوخة في الثلاجة لمدة 24 ساعة قبل تناولها، إذ تصبح شأن خضروات أكثر اعتدالا وتنقص وتيرة رفعها لمستوى السكر في الدم.

وفي المنحى نفسه، يفضل تحضير السلطة قبل يوم من تناولها، بالنظر إلى تراجع مضادات الأكسدة مع الوقت بأربعة أضعاف، والأمر ينطبق على الخضروات.

ولدى اختيار حبوب الذرة، يستحب انتقاء الأكثر اصفرارا منها، ذلك أن نسبة البيتا كاروتين في الصفراء تزيد بـ35 في المئة عن البيضاء.

ويوصي الخبراء بطبخ الجزر كاملا، دون تقطيعه قبل الطهي، أما الثوم فيستحب تركه لبعض الوقت بعد التقطيع أو الطحن حتى يعزز الخصائص العلاجية التي يمتاز بها.

ومن الخطوات العملية في المطبخ، تعزيز الخضروات المورقة بالليمون لتخليصها من الأحماض والمساعدة على الهضم.

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