الجميّل لصقر: “روحو انضبوا”

ردّ النائب سامي الجميل على النائب عقاب صقر خلال برنامج كلام الناس وقال: “نحن لم نذكر يوماً شيئاً عن اقرار الموازنة من دون قطع حساب”، وذلك بعد أن كان صقر استعان بخطابات سابقة للجميل خلال السنوات السابقة.

وشدد الجميل على أن “لا تناقض في كلامنا ولم نقل في حياتنا بأننا مع اقرار الموازنة من دون قطع حساب، ومسؤوليتنا كنواب ان نسهر على ان يقوم ديوان المحاسبة بواجبه وبحساباته وهذا من حق الشعب اللبناني”.

وقال: “الناس تعبت منكم وخلّي كل واحد يتحاسب على اخطائه منّا وجرّ” لان سدّ العجز يتمّ من خلال الموازنة وليس بقانون ضرائب بلا دراسة”.

وختم كلامه بالقول: “الناس تعبت منكم، روحو انضبوا”.

بدوره، اعتبر صقر أن الجميل هو “اخ وصديق وعزيز ولا بد أن الكلام الذي صدر عنه بسبب شدة انفعاله ولم يكن يقصده”.

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