بالأسماء.. مجالس إدارة لـ7 مستشفيات حكومية

يستأنف مجلس الوزراء دورة عمله الإنتاجية تفعيلاً لعجلة الدولة ومؤسساتها، فيعقد جلسة في قصر بعبدا على جدول أعمالها 60 بنداً تتمحور حول مشاريع وملفات حيوية واقتصادية وإنمائية ومعيشية كشفت “المستقبل” النقاب عنها في عددها أمس، لتعود أمانة مجلس الوزراء خلال الساعات الأخيرة إلى إلحاق بنود أخرى بالجدول يتناول أبرزها إقرار سلة تعيينات تنعش المستشفيات الحكومية.

وأوضحت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنه سيُصار خلال جلسة اليوم إلى تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ومديرين ومفوضي الحكومة في 7 مستشفيات حكومية ستكون حصة النساء فيها 30% حسبما أصرّ رئيس مجلس الوزراء أثناء تحضير وزارة الصحة لإنجاز هذه التعيينات.

ونوهت مصادر “المستقبل” بهذا الإنجاز الجديد لكون المواقع التي سيتم ملؤها في هذه المستشفيات الحكومية كانت شاغرة منذ سنوات عدة وبعضها استمر الشغور فيها منذ العام 2003 بسبب الخلافات والنزاعات السياسية، كشفت المصادر أنّ التعيينات ستشمل مستشفيات بيروت (الكرنتينا)، طرابلس، فتوح كسروان، سبلين، الياس الهراوي، صيدا وجزين.

إلى ذلك، نشرت “اللواء” ملحق جدول أعمال الجلسة، والذي يتضمن مجموعة مراسيم لتعيين أعضاء مجلس إدارة لمستشفيات حكومية في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة وجزين وفتوح كسروان وسبلين، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب هذه المراسيم، فقد توزعت التعيينات على الشكل الآتي:

· مستشفى بيروت الحكومي – الكرنتينا: ميشال حنا مطر رئيساً لمجلس الإدارة. الدكتور جورج إبراهيم الكعدي، الدكتور نقولا نصري رباط، الدكتور كريكور بيدرو ناجريان، والمحامي محمّد محمود يموت، أعضاء. بالإضافة إلى الصيدلية ديانا نبيل شربل مفوضا للحكومة، والسيدة كارين صقر مديرة عامة لمستشفى بيروت.

· مستشفى طرابلس الحكومي: الدكتور محمّد فواز عمر حلاب رئيساً لمجلس الإدارة. الدكتور عمر أحمد رضوان مولوي والمحامي محمود سعيد أم هاني، الدكتور مصطفى محمّد إسماعيل الأيوبي، الدكتور إيمان عبد السلام البابا والدكتور عمر فايز البيطار (اعضاء) بالإضافة إلى تعيين جمال خالدعبدو مفوضا للحكومة، وناصر يوسف كنعان عدرا مديرا عاما.

· مستشفى صيدا الحكومي: الدكتور أحمد إسماعيل المهدي رئيسا لمجلس الإدارة (ومدير). الدكتور أحمد علي حسن موسى، السيدة منى مصطفى ترياقي، الدكتور رفيق يوسف كنعان والمحاسبة سهى عبد القادر عنتر (اعضاء). بالإضافة إلى تعيين الدكتور حسن نمر علوية مفوضا للحكومة.

· مستشفى زحلة الحكومي (مستشفى الرئيس الياس الهراوي): الدكتور نقولا معكرون رئيسا لمجلس الإدارة. المحاسبة كريستين الياس سبانغ، المحامي موسى الياس إبراهيم، الدكتور زين الدين علي السيّد والدكتور عبد الله موسى (اعضاء) بالإضافة إلى تعيين الدكتور غسّان ندرة زلاقط مفوضا للحكومة والدكتور سامي خطار أبو رجيلي مديرا عاما.

· مستشفى جزّين الحكومي: الدكتور جوزف طانيوس المعروف بانطوان الكسرواني رئيسا لمجلس الإدارة (ومدير). الدكتور يوسف خليل ناصر، والمحامي روني جرجي عون (عضوين)، بالإضافة إلى تعيين الدكتورة ماريز انطوان كرم مفوضا للحكومة.

· مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار: الدكتور اندره منصور قزيلي رئيسا لمجلس الإدارة (ومدير). المحاسبة كوليت توفيق عطاالله، الدكتور رضوان نقولا ناضر، الدكتور جيزيل جوزف نادر، الصيدلي كريستيان سمعان لطيف (اعضاء)، بالإضافة إلى تعيين الدكتور ناظم اميل متى مفوضا للحكومة.

· مستشفى سبلين الحكومي:الدكتور غنوة خليل الدقدوقي رئيسا لمجلس الإدارة، الدكتور أحمد الصغير، الدكتور فاطمة إبراهيم الحاج، الدكتور ناجي جوزف القزي والدكتور فادي سليمان (اعضاء). بالإضافة إلى تعيين الدكتور يونس حمزة مفوضا للحكومة، ولينا راضي نجم مديراً.

إلى ذلك، لفتت “اللواء” إلى مناقشة مجلس الوزراء، إضافة الى ذلك جدول اعماله المؤلف من 60 بنداً من بينها: طلب الموافقة على اجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان “هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة لتحقيقها” وتكليف وزير الاقتصاد والتجارة التفاوض مع شركة “ماكينزي” للاستشارات لهذه الغاية. ومن المفروض ان تعطي الحكومة هذه الشركة توجهاتها الاقتصادية وهي تضع الدراسة حول تفاصيل الخطة وكيفية تنفيذها.

ورجحت مصادر وزارية لـ”اللواء” بإدراج ملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة، الذي اعدّه الاستشاري”رامبول”، وفي البند الذي يليه مباشرة ويتضمن عرض وزارة البيئة لسياسة الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية واجراءات إنفاذ السياسة المقترحة لهذه الغاية، معتبرة ان تلزيم ملف النفايات امر ايجابي ويبشّر ببدءمرحلة معالجة ازمة النفايات.لكنها ابدت مخاوف “من حصول مفاجآت كما يحصل عادة” تؤجل الموضوع.

وقالت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن جلسة مجلس الوزراء تشكل اختبارا لما ساد الجو السياسي في أعقاب المواقف التي أطلقت مؤخرا. ولفتت المصادر إلى أن أصداء جلسات مجلس النواب ستتردد في الجلسة، موضحة ان ما من احد راغب في زعزعة الحكومة، لكن ذلك لا يمنع الأطراف من التعبير عن مواقفها.

وأفادت مصادر “اللواء” أن الرئيس ميشال عون سيضع المجتمعين في أجواء لقائه مع السفراء الخمسة والموقف من قضية النازحين السوريين. وكشف وزير الإعلام ملحم الرياضي انه سيعيد طرح ملف تلفزيون لبنان لجهة تقاضي الموظفين رواتبهم، علماً ان الرئيس الحريري كان أعلن خلال جلسة إقرار الموازنة أمس ان تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان قد يتم اليوم أو في الجلسة التي تلي.

وأشارت “اللواء” إلى تطرق المجلس الوزراء إلى زيارة الرئيس ميشال عون إلى كل من إيران وإيطاليا وإلى الكويت المقررة في 5 ت2 المقبل.