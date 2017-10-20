الجميل: “لبنان يعاني.. لكن لن نتركه”

استقبل مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ مالك الشعار في دارته بطرابلس الرئيس أمين الجميل وكان عرض للأوضاع الراهنة على الساحة اللبنانية. وقال الرئيس الجميل إثر اللقاء: “من الطبيعي عندما نزور طرابلس من الضروري أولا أن نأخذ بركة سماحة المفتي الشعار وهو من المقامات الكبيرة على الصعيد الإسلامي في لبنان وهو محط كل تقدير واحترام من الشعب اللبناني ليس فقط من أهل طرابلس والشمال فقط بل من كل لبنان، ولذلك هناك احترام كبير وتقدير لكل جهود سماحته على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العربي والإسلامي”.

وتابع: “من المؤسف أن لبنان يعاني حاليا مصائب كبيرة وكلنا يعرفها، ويتساءل الإنسان إلى أي حد السيادة ناجزة في البلد، عندما يكون القرار الوطني مصادر بهذا الشكل؟ وتكون هناك هذه الضغوطات التي تمارس على السلطة السياسية وعلى الواقع الوطني ككل؟ عندها لا شك أن الإنسان يكون غير مطمئن للواقع السائد على الصعيد الوطني ، وأعتقد اننا وسماحته لدينا المخاوف نفسها على هذا الصعيد”.

وقال ردا على سؤال: “أنا لا أريد أن أكون متفائلا أو متشائما، هذه الكلمات لا أستسيغها، فالتفاؤل يؤدي بالإنسان إلى عدم العمل أما التشاؤم فيؤدي به إلى الإستسلام. نحن مصممون أن نذهب إلى النهاية فبلدنا لن نتركه، لقد مر بصعوبات كبيرة من الإستقلال إلى اليوم وإنتصر عليها، وبقدر ما يكون الإنسان مصمما بقدر ما يكون لديه القدرة للانتصار على الواقع الذي نعيشه والتصميم يعطي الإنسان الأمل بالمستقبل وبالحلول التي بالنهاية ستنقذ البلد”.

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