هذا ما اعترف به “الحزوري” ورفيقيه..

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سلب بقوة السلاح، قام بها أشخاص مجهولون، على الطريق البحرية ضمن محافظة الشمال، في المنطقة الممتدّة ما بين العبدة وصولاً إلى منطقة العريضة.

من خلال الإستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، حامت الشُبهات حول المدعو: – خ. ع. (مواليد عام 1992، لبناني)

حيث تم رصده وتوقيفه على الطريق العام في منطقة العمارة.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالعديد من عمليات السلب بقوة السلاح، وذلك برفقة كل من:

– م. س. (مواليد عام 1987، لبناني) (الملقب بالحزوري)

– م. ط. (مواليد عام 1992، لبناني)

اللذين تم توقيفهما أيضاً، واعترفا بما نسب اليهما.

كما تبين أن الموقوف الأول خ. ع. مطلوب للقضاء بموجب/3/ مذكرات توقيف.

أودع الموقوفون الثلاثة مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.