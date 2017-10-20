“حماة الديار”: لن تشتري ضمائرنا يا صقر

قال رئيس حركة “حماة الديار” ​رالف الشمالي​، “إنّنا شاهدنا منذ يومين صقر “​القوات اللبنانية​” (الناشط السياسي في حزب “القوات اللبنانية” إبراهيم الصقر) على إحدى شاشات القنوات المحلية مستضافاً بحوار، وهو يبثّ النعرات الطائفية و يحرّض ويتّهم الآخرين بالعمالة”.

وأشار الشمالي في بيان، إلى “أنّنا نقول له بالفم الملآن، يا إبراهيم الصقر تاريخكم ومجازركم وخواتكم وحربكم ضدّ ​الجيش اللبناني​ وتعاملكم مع العدو، وخروج معلمكم من الزنزانة بعفو مقابل جزاري معركة الهجرة والتكفير في الضنية، أكبر دليل على عدم شرعيتكم أنتم ميليشيا مرفوضة في مجتمعنا”.

وركّز على أنّ “​حزب الله​” ليس وحيداً في الداخل اللبناني، كلّنا مقاومة بوجه ​إسرائيل​ والإرهاب وحلفائهم”، مشدّداً على أنّ “قضية ​فلسطين​ المحتلة هي قضيّتنا، ولو تكلّمت بالطائفية قليلاً ولكن هناك حقيقة وهي أنّ ​السيد المسيح​ ولد في فلسطين الّتي احتلّتها إسرائيل، ونحن كمسيحيين مكان حجّنا هي ​القدس​”، مؤكّداً أنّ “إسرائيل دولة العار والعدو الدائم للبنان وأموال ​السعودية​ وأمثالها، لن تشتري ضمائرنا يا صقر”.