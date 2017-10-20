“حماة الديار”: لن تشتري ضمائرنا يا صقر

قال رئيس حركة “حماة الديار” رالف الشمالي، “إنّنا شاهدنا منذ يومين صقر “القوات اللبنانية” (الناشط السياسي في حزب “القوات اللبنانية” إبراهيم الصقر) على إحدى شاشات القنوات المحلية مستضافاً بحوار، وهو يبثّ النعرات الطائفية و يحرّض ويتّهم الآخرين بالعمالة”.
وأشار الشمالي في بيان، إلى “أنّنا نقول له بالفم الملآن، يا إبراهيم الصقر تاريخكم ومجازركم وخواتكم وحربكم ضدّ الجيش اللبناني وتعاملكم مع العدو، وخروج معلمكم من الزنزانة بعفو مقابل جزاري معركة الهجرة والتكفير في الضنية، أكبر دليل على عدم شرعيتكم أنتم ميليشيا مرفوضة في مجتمعنا”.
وركّز على أنّ “حزب الله” ليس وحيداً في الداخل اللبناني، كلّنا مقاومة بوجه إسرائيل والإرهاب وحلفائهم”، مشدّداً على أنّ “قضية فلسطين المحتلة هي قضيّتنا، ولو تكلّمت بالطائفية قليلاً ولكن هناك حقيقة وهي أنّ السيد المسيح ولد في فلسطين الّتي احتلّتها إسرائيل، ونحن كمسيحيين مكان حجّنا هي القدس”، مؤكّداً أنّ “إسرائيل دولة العار والعدو الدائم للبنان وأموال السعودية وأمثالها، لن تشتري ضمائرنا يا صقر”.