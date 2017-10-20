بالفيديو.. ستريدا جعجع: “ما في منو لأنه نزل دعوسلي الزغرتاوية”

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للنائب ستريدا جعجع أثناء لقائها رابطة من آل طوق في استراليا, خلال جولتها وزوجها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وأثار الفيديو جدلا واسعا حيث هاجمها ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي متهمين إياها بالتحريض على “الزغرتاوية”، أي أهالي زغرتا بحيث كانت تروي النائب قصة طريفة عن والدها وزوجها، وتخبر عندما دخل سمير لأول مرة الى منزلها وتعرف بوالدها فاقترب منها والدها وقال لها ” يا بنتي هالرجال ما في منو لأنه بشراني أصيل ونزل دعوسلي هالزغرتاوية تحت”، وتابعت قائلة “بتمنى ما ينفهم كلامي غلط”.

https://twitter.com/i/web/status/921302964828033025

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

