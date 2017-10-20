بالتفاصيل.. “ولعت” على طريق المطار

كما كان مقدراً، انحرف النزاع بين رجلي اعمال الى اشتباك بالرصاص الحي على طريق المطار وما زاد من اسبابه دخول جهات امنية طرفاً فيه لصالح احدهما.

وتحولت قطعة الارض التي اقيم عليها احتفال الذكرى السنوية لتغييب الامام السيد موسى الصدر، الى شرارة قتال تسبب به بعض المسلحين الذين دخلوا الارض بحماية امنية.

وفي التفاصيل اقدم المسلحين اليوم على هدم الجدار الفاصل بين الارض التي يشغلها “سويدان” وقطعة أرض اخرى تشغلها شركة “سلامة سيراميكا” كمستودع، إذ عمد هؤلاء الى محاولة بيع حاويات تحوي سيراميك وحديد ونقل اخرى خارج قطعة الارض ليلاً بواسطة شاحنات.

وصباحاً عند علم عمال شركة “سلامة” بما يجري، هرعوا الى المكان برفقة مالك الشركة، وعند وصولهم الى بوابة قطعة الارض، اقدم المسلحين على اطلاق رشقات نارية قاتلة باتجاههم مما ادى لاصابة اربعة اشخاص وهم: رشيد الحاج، علي هاني ذياب، محسن الحسيني وغالب حمود وقد نقلا الى مستشفيي الزهراء والرسول الاعظم ويرقدان بحالة حرجة.

وتتهم مصادر المتضررين المسلحين بمحاولة اغتيال وتصفية العمال الذين حضروا الى المكان انتقاماً من مشغليهم.

ورمت مصادر “شركة سلامة” باللوم على الجهات الامنية والقضائية التي تساهل مع قيام مسلحين بمصادرة العقار واتضاح تورط احد الضباط في جهاز معروف بتغطية تلك الاحداث.

ويقف خلف اطلاق نار مجموعة من المسلحين وهم مطلوبين بعدة دعاوى قضائية.

ويهيب المتضررون من ما حصل بالقضاء والسلطات الامنية التدخل لوضع حد لما حصل وقد يحصل وسوق المتورطين الى التحقيق ومحاسبتهم على ما اقترفت ايديهم.

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