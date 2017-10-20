المشنوق: الانتخابات في موعدها

أكد ​وزير الداخلية​ والبلديات ​نهاد المشنوق​ “إجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها رغم الغبار السياسي الذي يدور حولها”، مشيرا إلى أن “لا رغبة سياسية جدية عند أي فريق لتأجيلها”، وموضحاً أن “الموقف الرسمي للحكومة بالنسبة لعودة ​النازحين السوريين​ هي العودة الآمنة حسب القوانين الدولية”.

وفي تصريح له بعد لقائه السفير الفرنسي الجديد ​برونو فوشيه​ أشاد المشنوق بـ”العلاقات ال​لبنان​ية – الفرنسية الوثيقة” وأثنى على وقوف ​فرنسا​ الى جانب لبنان، كما ثمن دورها الايجابي في ​دعم الجيش اللبناني​ والأجهزة الامنية التابعة ل​وزارة الداخلية​ من قوى أمن داخلي وأمن عام، اضافة الى التعاون الجديد مع ​المديرية العامة للدفاع المدني​.

من جهته أبلغ فوشيه المشنوق استمرار دعم بلاده ل​سياسة النأي بالنفس​، مشيرا إلى “أن لبنان هو المستفيد الاول من المساعدات التي تقدمها فرنساإالى بلدان المنطقة التي تواجه تداعيات الحرب في ​سوريا​”.

وألمح الى “أن ليس هناك من مؤشر واضح ان موضوع عودة النازحين هو من أولويات ​النظام السوري​”.

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