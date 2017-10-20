المشنوق: الانتخابات في موعدها

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها رغم الغبار السياسي الذي يدور حولها”، مشيرا إلى أن “لا رغبة سياسية جدية عند أي فريق لتأجيلها”، وموضحاً أن “الموقف الرسمي للحكومة بالنسبة لعودة النازحين السوريين هي العودة الآمنة حسب القوانين الدولية”.
وفي تصريح له بعد لقائه السفير الفرنسي الجديد برونو فوشيه أشاد المشنوق بـ”العلاقات اللبنانية – الفرنسية الوثيقة” وأثنى على وقوف فرنسا الى جانب لبنان، كما ثمن دورها الايجابي في دعم الجيش اللبناني والأجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية من قوى أمن داخلي وأمن عام، اضافة الى التعاون الجديد مع المديرية العامة للدفاع المدني.
من جهته أبلغ فوشيه المشنوق استمرار دعم بلاده لسياسة النأي بالنفس، مشيرا إلى “أن لبنان هو المستفيد الاول من المساعدات التي تقدمها فرنساإالى بلدان المنطقة التي تواجه تداعيات الحرب في سوريا”.
وألمح الى “أن ليس هناك من مؤشر واضح ان موضوع عودة النازحين هو من أولويات النظام السوري”.