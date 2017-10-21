لأول مرة.. ثلاث حوامات تحوي وفد روسي تركي مشترك هبطت في مناطق قسد..

قالت تنسيقيات المسلحين إن ثلاث طائرات مروحية تابعة للجيش التركي حلقت صباح اليوم، في منطقة جبل عقيل قرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وأضاف ناشطون أن إحدى المروحيات نقلت قائداً في القوات التركية الخاصة إلى المنطقة، برفقة وفد عسكري تركي.

وزار الوفد المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” بريف حلب الشمالي، حيث وصل الوفد عبر ثلاث مروحيات روسيّة هبطت في مطار منغ العسكري، وزارَوا مدينة تل رفعت وبقرى وبلدات “كفرنايا – منغ – مرعناز -حربل -دير جمال”.

ونشر الناشطون صوراً للمروحيات الثلاث، مشيرين أن واحدة فقط هبطت بالمنطقة، فيما بقيت المروحيتين تقومان بالاستطلاع في محيطها.

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