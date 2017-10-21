هل يحصل فضل شاكر على البراءة؟

كشفت محامية الفنان اللبناني فضل شاكر عن تطور جديد في قضيته التي صدر فيها الحكم ضده بالسجن لمدة 15 عاماً، مؤكدة أن هذا التطور ستكون نتيجته نقض الحكم وإثبات براءته.

وقالت المحامية زينة المصري في تصريحاتها لـ “راديو باكس” اللبناني وبرنامج “ET بالعربي”، إن موكلها فضل شاكر قريب من نيل البراءة الكاملة.

وكشفت المحامية زينة المصري أن الجرائم المدعى بها بحق فضل من قبل النيابة العامة العسكرية، عددها سبع، وأدانته المحكمة بثلاث فقط، هي: “تأليف مجموعات عسكرية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض للمؤسسة العسكرية”، و “اقتراف فعل بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور”، و “نقل سلاح حربي غير مرخص”.

وأكملت زينة المصري أن المحكمة قد أبطلت عنه أربع تهم أخرى بإجماع الهيئة الحاكمة، وهذه التهم هي “قتل ضباط وأفراد من الجيش اللبناني أثناء قيامهم بالوظيفة، و “حيازة واقتناء مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال إرهابية”، و “القيام بأعمال إرهابية”، و “القيام بأفعال ترمي الى إيجاد حالة ذعر وإثارة النزعات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة”.

وأعلنت محامية فضل شاكر أن حكم المحكمة بأن فضل شاكر ليس إرهابياً، ولم يشارك في قتال وقتل جنود الجيش اللبناني لا في معركة عبرا ولا في غيرها، مما يعني أن المحكمة العسكرية في لبنان قالت كلمتها، بشأن عدم علاقة فضل شاكر بمعركة عبرا وكذلك بالنسبة للإرهاب وقتال الجيش اللبناني، وهذا الحكم موقع من قبل قضاة المحكمة العسكرية.

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