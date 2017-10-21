اعتداء إسرائيلي جديد على الجيش السوري

أفاد المركز الصحفي بالجيش الإسرائيلي بأن قذيفتين أطلقتا من الأراضي السورية سقطتا على مرتفعات الجولان، وذلك دون إلحاق أي ضرر.

ويرى العسكريون الإسرائيليون أن الحديث يدور عن مرور القذائف عبر الخط الفاصل أثناء المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المعارضة.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي على صفحته في موقع تويتر: “منذ بعض الوقت، سقطت قذيفتان في العراء شمالي الجولان. ولم تصل إلينا أي معلومات حول وقوع إصابات. وتعد هاتان القذيفتان نتيجة للاشتباكات الداخلية في سوريا. ويقوم الجيش الإسرائيلي بتفتيش مكان الحادث”.

و أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن القوات الإسرائيلية قصفت 3 مدافع تابعة للجيش السوري ردا على سقوط 5 قذائف صاروخية في الجولان

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