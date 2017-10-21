الجيش السوري يسيطر على حقل “العمر”

قالت “قوات سوريا الديمقراطية”، إن الجيش السوري سيطر على حقل العمر النفطي شرق دير الزور، باشتباكات مع تنظيم “الدولة الإسلامية” اندلعت بعد عملية إنزال جوي في الحقل.

وأضاف مسؤول مكتب الإعلام في “مجلس دير الزور العسكري” التابع لـ “قسد” باسم عزيز، إن قوات الجيش نفذت عملية إنزال جوي على حقل العمر التابع لمدينة الميادين(45 كم شرق ديرالزور) لتندلع اشتباكات بينها وبين تنظيم “الدولة” انتهت بسيطرة الجيش على الحقل.

وحقل العمر النفطي أكبر حقول النفط في سوريا ينتج قرابة الثلاثين ألف برميل بشكل يومي ويضم معملا للغاز ومحطة لتوليد الكهرباء، سيطرت عليه “جبهة النصرة” في شهرتشرين الثاني عام 2013 قبل أن تنسحب منه ويسيطر عليه تنظيم “الدولة”.

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