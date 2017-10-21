بالصور: أكبر وفد سعودي إلى العراق بعد انقطاع دام 27 عاما

بعد انقطاع دام 27 عاما، استقبلت العاصمة العراقية بغداد البعثة السعودية التي ستشارك في معرض بغداد الدولي في دورته الـ 44، في الفترة الممتدة من 21 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال القائم بأعمال السفارة السعودية لدى العراق، عبدالعزيز بن خالد الشمري، إن المملكة ستشارك بجناح متكامل يضم 60 شركة سعودية في المعرض.

وبيّن في تصريح له خلال استقباله لوفد المملكة، أن هذه المشاركة تعد من أهم المشاركات التي ستسهم في إيجاد فرص تجارية استثمارية بين السعودية والعراق.

من جانبه، رحب وزير النقل العراقي، كاظم بن فنجان الحمامي، بالوفد السعودي، مشيدا بعمق العلاقة التاريخية بين البلدين. وأفاد بأن المعرض يمثل بوابة اقتصادية ضخمة للتواصل الاقتصادي، وللاطلاع على آخر ما توصلت إليه الشركات العالمية في جميع المجالات.

وقال: “نسعى من خلال المعرض إلى إنشاء مشروعات كبرى بمساهمة القطاع الخاص العراقي، الذي يمثل جزءا كبيراً من المساهمة، إذ أن من أهم أولياتنا هو الاهتمام بالقطاع الخاص لدفعه بالكثير من مشروعاتنا الذي نحن بحاجة إليه في هذه المرحلة”.

كما أشار إلى أن الدولة حريصة على توفير أرضية ملائمة لكل الدول والشركات الراغبة في الدخول بمشروعات اقتصادية واستثمارية في مناطق البلاد والتفاعل مع الخبرات الدولية.

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