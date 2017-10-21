ضابط إيراني رفيع: سليماني يقود عمليات قواتنا في سوريا والعراق

أكد أحمد رضا بوردستان، نائب القائد العام للجيش الإيراني، أن فيلق القدس بقيادة الجنرال قاسم سليماني، هو من يتولى إدارة عمليات القوات الإيرانية في العراق وسوريا.

وشدد بوردستان على استمرار التواجد الاستشاري للجيش الإيراني في سوريا. وقال، “إن القوات الاستشارية التابعة للجيش الإيراني في سوريا، تعمل تحت لواء وإمرة فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، بقيادة الجنرال قاسم سليماني وبالتنسيق معه”.

وأضاف بوردستان خلال لقاء مع وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم السبت، أن حضور الجيش الإيراني في سوريا، يتمثل بمغاوير الفرقة 65 التي تضم أيضا قوات من لواء فاطميون.

وكشف أن هذا اللواء خاض معارك باسلة، وقتل عددا كبيرا من قوات “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا) في العاشر من إبريل/نيسان الماضي.

وقال “لقد أرسلنا فرقا إلى سوريا لصيانة الدبابات تحت إشراف فيلق القدس”.

ونفى المسؤول العسكري الإيراني، وجود مقاتلات إيرانية في سوريا؛ مؤكدا في الوقت نفسه أن القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني، استخدمت طوال السنوات الثلاث الماضية، طائرات نقل من طراز C-130 و747 في إيصال مساعدات إنسانية وإنجاز عمليات إمداد للقرى المحاصرة في سوريا.

وأشار العميد بوردستان إلى أن الحشد الشعبي في العراق، و قوات الدفاع الوطني في سوريا، عززا من قوة الجيشين العراقي والسوري.

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