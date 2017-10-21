استعادة 7 نساء و14 طفلا روسيا من سوريا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف اليوم السبت أن سبع نساء و14 طفلا روسيا عثر عليهم في النقاط الساخنة في سوريا سيعودون في القريب العاجل إلى وطنهم.

وأشاد قديروف على حسابه على “إنستقرام” بفعالية العملية التي تجري تحت إشراف مبعوث الرئيس الشيشاني إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعضو مجلس الاتحاد الروسي، زياد سبسبي، وبمساعدة القوات والشرطة العسكرية الروسية، بغية البحث عن المواطنين الروس العالقين في مناطق القتال داخل سوريا.

وأوضح قديروف أن ثلاث نساء وثلاثة أطفال انضموا أمس الجمعة إلى مجموعة من المواطنين الروس المنتظرين عودتهم إلى وطنهم في قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، مؤكدا أن العثور عليهم جاء نتيجة للعمل الجدي في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أصبحت أول دولة شرعت في بذل جهود من أجل استعادة مواطنيها من المناطق الساخنة في سوريا والعراق، وذلك بعد ورود أنباء عن العثور على مجموعة من الأطفال الروس بعد تحرير الموصل والذين أخرجهم ذووهم المتشددون من وطنهم قسريا.

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