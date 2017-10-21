أميركا لن تستطيع أن تغيّر موقف “حزب الله”

رأى عضو المجلس المركزي في “​حزب الله​” ​الشيخ نبيل قاووق​ أن “المنطقة دخلت في مسارات ومعادلات جديدة هي بالكامل لصالح مشروع المقاومة، وعلى حساب الرهانات ​السعودية​ والأميركية والإسرائيلية، لا سيما وأن الانجاز النوعي الاستراتيجي الذي تحقق بالأمس لدولة ​العراق​ في كركوك، يشكل إنجازاً جديداً لمحور المقاومة، وهزيمة جديدة لترامب و​أميركا​ وإسرائيل ومن معهم في المنطقة”.

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة البازورية الجنوبية، شدد الشيخ قاووق على أن “مجاهدي حزب الله يقاتلون اليوم في ​الميادين​ وحميمة وعلى أطراف ​البوكمال​ وفي بادية وصحراء ​سوريا​ من أجل القضاء على داعش، وذلك خدمة للبنان أولاً، لأن لا أمان واستقرار للبنان ما دام هناك قواعد لداعش أو النصرة في سوريا”.

وأكد الشيخ قاووق أننا “لم نتفاجئ من زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية والإعلامية علينا لا سيما مع تحقيق الانتصارات المتتالية، فقبل سنتين صنفت السعودية حزب الله على لوائح ​الإرهاب​، وفرضت العقوبات عليه، ولكنها فشلت في أن تغيّر مثقال ذرة من مواقفه”.





وتابع “واليوم لم يتغيّر شيء، فترامب يتوعد المقاومة بتصعيد العقوبات المالية والاقتصادية والسياسية، ولكن لن تستطيع أميركا بكل عقوباتها وتحريضها أن تغيّر موقف حزب الله لا اليوم ولا غداً ولا في المستقبل، فحزب الله يكمل مساره صعوداً إلى قمم الانتصارات، وسترتفع رايته المنتصرة في كل مكان نقاتل فيه رغم أنوف أعداء المقاومة”.

وتساءل الشيخ قاووق: “هل كان الصراخ الأميركي والسعودي يستطيع أن يغيّر في مواقفنا، وهل كان سيحقق ما عجزت عنه آلاف ​الغارات الإسرائيلية​ في تموز عام 2006، فهذا الصراخ السعودي والأميركي إنما يعبّر عن خيبتهم وضعفهم وعجزهم واعترافهم بانتصار المقاومة”.

وشدد على أن “السعودية بالاستدعاءاتها ودفعها الأموال وتحريضها على حزب الله، حاولت تشكيل محور لبناني لاستهداف المقاومة، ولكنها فلشت، واكتشفت أن الساحة اللبنانية عصية على الاملاءات والأموال السعودية، وأن هذه الساحة لن تكون ساحة بديلة للسعودية لتعوض فشلها وهزائمها في المنطقة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

