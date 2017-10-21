عدوان: نؤكد تمسكنا بالمصالحة التاريخية

21 أكتوبر, 2017 - 4:31 مساءً المصدر: وكالات
عدوان: نؤكد تمسكنا بالمصالحة التاريخية

أشار عضو حزب “القوات” النائب ​جورج عدوان، ​ إلى انه “عقدنا اللقاء اليوم مع بلدية ومخاتير وفاعليات الدامور، لنؤكد أكثر من أي وقت مضى تعلقنا وتمسكنا بالمصالحة التاريخية في الجبل، والتي علينا ان نعززها بالعمل والجهد اليومي”، مشددا على “ضرورة وأهمية العمل سويا للحفاظ على الإستقرار في الجبل”، مشيرا الى “ان هذا الإستقرار يخدم كل ابناء الجبل دون استثناء”.

وأكد عدوان، في لقاء عقده مع رئيس بلدية ​الدامور​ شارل الغفري واعضاء المجلس البلدي ومخاتير وفاعليات المنطقة ان “الجبل قائم على شراكة وندية حقيقية بين كل مكوناته”.

ودعا الى “تفعيل هذه الشراكة والندية”، معتبرا “ان تفعيل هذه الأمور يكرس اكثر واكثر المصالحة، والتي سيكون لدينا سعي بهذا الاتجاه، وسوف نكمل على هذا الطريق، لأنه اذا كان الجبل موحدا، ويتوفر فيه عيش واستقرار كريم لكل مكوناته، ينعكس هذا الأمر على كل لبنان، وعندها نكون نخدم كل اللبنانيين”.

المصدر: وكالات
21 أكتوبر, 2017

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